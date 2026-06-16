وزيرة الإسكان تلتقي أعضاء مجلس الشيوخ لبحث مطالب المواطنين

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ، لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاعات عمل الوزارة.

وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يسهم في التعرف على احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها في إطار خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، إلى جانب تنفيذ مشروعات الإسكان التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ، والتي شملت ملفات توصيل المرافق، وتنفيذ المشروعات الخدمية، حيث وجهت وزيرة الإسكان بدراسة تلك الطلبات بصورة عاجلة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجههم، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المتوازنة بمختلف المحافظات.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تقديرهم لحرص وزيرة الإسكان على التواصل المباشر مع ممثلي الشعب والاستماع إلى مطالب المواطنين، مثمنين ما أبدته من اهتمام جاد بدراسة الطلبات المقدمة، وما تنتهجه الوزارة من سياسة قائمة على التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.