وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات حياة كريمة بالفيوم وأسيوط وسوهاج

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات تنفيذ عددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن نطاق عمل الوزارة، وتشمل محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات الرفع وخطوط الطرد والانحدار والشبكات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لما لها من تأثير مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات لتحقيق أهداف المبادرة في تطوير الريف المصري.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الدولة تواصل ضخ الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالقرى المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن توفير خدمات مستدامة وآمنة للأهالي، ويعزز جهود التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكثيف معدلات العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة والانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وسرعة دخولها الخدمة، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات التنموية للمبادرة، مع استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمختلف مواقع العمل.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول نتائج الجولات التفقدية التي نفذها مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج.

ففي محافظة الفيوم، قام اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات، بحضور المهندس روبي محمود، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، ومسؤولي الجهاز والشركات المنفذة.

وشملت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحي قصر الباسل بطاقة (15/10) ألف م³/يوم، ومحطة رفع قصر الباسل، ومحطة معالجة توسعات تطون بطاقة (60/30) ألف م³/يوم، ومحطة معالجة عتامنة المزارعة بطاقة (30/20) ألف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي يوسف الصديق بطاقة 5 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي توسعات كحك بطاقة (10/7.5) ألف م³/يوم.

كما تناول التقرير نتائج جولات اللواء الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة أسيوط، بحضور المهندس ناجح فتحي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومسؤولي الجهاز والشركات المنفذة.

وشملت الجولة تفقد محطة معالجة عواجة بطاقة (80/40) ألف م³/يوم بمركز ديروط، ومحطة رفع المساعدة رقم (2) “بوستر 2 عواجة”، ومحطة معالجة دشلوط بطاقة (40/20) ألف م³/يوم، ومحطة رفع المساعدة رقم (1) “بوستر 1 عواجة”.

كما شملت جولة أخرى متابعة معدلات التنفيذ بمحطة معالجة بني غالب بطاقة 36 ألف م³/يوم بمركز أسيوط، ومحطة معالجة الكلابات بطاقة (40/20) ألف م³/يوم بمركز الفتح، بالإضافة إلى محطة رفع بني زيد والإكراد الرئيسية بمركز الفتح.

وأشار التقرير كذلك إلى جولة المهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد بالهيئة، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة سوهاج، بحضور المهندس أحمد حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومهندسي التنفيذ بالجهاز والشركة المنفذة.

وشملت الجولة تفقد مشروع الصرف الصحي بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة، والذي يضم محطة الرفع الرئيسية، ومحطة الرفع الفرعية، وشبكات الانحدار، وخطوط الطرد.

وخلال الجولات، تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، وسرعة تذليل المعوقات التي قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج، ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة".