6 يوليو المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع الأراضي السكنية للإسكان المتميز بالطرحين الخامس والسادس بمدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط)، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 6/7/2026، وحتى يوم الخميس الموافق 6/8/2026.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية تسليم قطع الأراضي للمواطنين بالمدن الجديدة، وفقًا للجداول الزمنية المعلنة، بما يضمن حصول المستحقين على أراضيهم في المواعيد المحددة.

وأضافت الوزيرة أن وزارة الإسكان مستمرة في تنفيذ خططها لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة بالحي الثاني (الطرح الخامس) وفقًا للجدول التالي:

* يوم الإثنين 6/7/2026: القطع من (268 إلى 271)، ومن (286 إلى 289)، والقطع أرقام (298، 299، 305، 306)، ومن (308 إلى 314).

* يوم الثلاثاء 7/7/2026: القطعة (315)، ومن (317 إلى 321)، ومن (324 إلى 326)، والقطع أرقام (328، 329، 336)، ومن (338 إلى 342).

* يوم الأربعاء 8/7/2026: القطعتان (348، 349)، ومن (351 إلى 353)، ومن (356 إلى 358)، والقطع أرقام (360، 361)، ومن (364 إلى 367)، والقطعتان (369، 370).

* يوم الخميس 9/7/2026: القطع من (380 إلى 386)، والقطعة (388)، والقطع (392، 393، 402، 403)، ومن (405 إلى 408)، والقطع (410، 412، 413).

* يوم الإثنين 13/7/2026: القطع من (416 إلى 419)، ومن (463 إلى 466)، والقطعة (468)، ومن (485 إلى 490)، ومن (504 إلى 506)، والقطعة (508).

* يوم الثلاثاء 14/7/2026: القطع من (540 إلى 542)، والقطعة (544)، ومن (547 إلى 549)، ومن (551 إلى 553)، والقطعة (569)، ومن (571 إلى 574)، والقطعتان (576، 577).

* يوم الأربعاء 15/7/2026: القطع من (606 إلى 611)، ومن (619 إلى 621)، والقطعة (623)، ومن (625 إلى 628)، ومن (647 إلى 659).

وأضافت رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية بالحي الثاني (الطرح السادس)، وفقًا للجدول التالي:

* يوم الخميس 16/7/2026: القطع أرقام (267، 298)، ومن (271 إلى 273)، ومن (275 إلى 282)، ومن (284 إلى 286)، والقطعة (288)، ومن (290 إلى 292)، والقطعة (294).

* يوم الإثنين 20/7/2026: القطع من (296 إلى 304)، ومن (306 إلى 310)، والقطع (311، 312، 315، 317، 318، 320).

* يوم الثلاثاء 21/7/2026: القطع من (322 إلى 328)، ومن (330 إلى 341)، ومن (343 إلى 346).

* يوم الأربعاء 22/7/2026: القطعة (348)، ومن (350 إلى 357)، ومن (359 إلى 361)، ومن (363 إلى 372).

* يوم الإثنين 27/7/2026: القطعة (374)، ومن (376 إلى 378)، ومن (380 إلى 382)، والقطعة (384)، ومن (386 إلى 392)، ومن (394 إلى 399)، والقطعة (397).

* يوم الثلاثاء 28/7/2026: القطع (401، 403، 405)، ومن (409 إلى 421)، ومن (423 إلى 429).

* يوم الأربعاء 29/7/2026: القطعتان (431، 432)، ومن (435 إلى 440)، ومن (442 إلى 445)، ومن (447 إلى 449).

* يوم الخميس 30/7/2026: القطع من (451 إلى 464).

* يوم الإثنين 3/8/2026: القطع من (466 إلى 480)، ومن (482 إلى 485)، ومن (487 إلى 491).

وأشارت رئيس الجهاز إلى أنه تم تخصيص الفترة من الثلاثاء 4/8/2026 وحتى الخميس 6/8/2026 لتسليم قطع الأراضي للمواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المواعيد السابقة، على أن يحضر المواطن صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وإيصالات سداد نسبة الاستكمال، ويجوز لمالك القطعة أن ينيب عنه من يتسلمها بموجب توكيل رسمي موثق.