من شدة الحرارة.. سقوط معتمر أمام الكعبة بسبب ضربة شمس.. والأمن يتدخل لإنقاذه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط أحد المعتمرين أرضًا داخل المسجد الحرام، أمام الكعبة المشرفة، بعدما تعرض لإعياء شديد يُعتقد أنه ناتج عن ضربة شمس، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأظهر الفيديو المعتمر وهو يسقط أرضًا وسط حالة من القلق بين المتواجدين، قبل أن يتدخل عدد من رجال الأمن الموجودين بالمكان، حيث حرصوا على مساعدته وإفاقته، كما قدموا له المياه، وظلوا بجواره حتى استعاد وعيه واطمأنوا إلى تحسن حالته.

وأثار المشهد تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بسرعة تدخل رجال الأمن وحرصهم على مساعدة المعتمر وعدم تركه حتى استعاد وعيه.

ما هي ضربة الشمس؟

وتُعد ضربة الشمس من أخطر الحالات المرتبطة بالتعرض للحرارة، وتحدث عندما يفقد الجسم قدرته على التحكم في درجة حرارته، ما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل سريع وفشل آلية التعرق في تبريد الجسم.

وقد تظهر على المصاب أعراض عدة، من بينها الارتباك، والتشنجات، وفقدان الوعي، وقد تتطور الحالة في حال عدم تلقي العلاج اللازم إلى مضاعفات خطيرة، مثل فشل بعض أعضاء الجسم أو الغيبوبة، وقد تصل في الحالات الشديدة إلى الوفاة.

وعادة ما ترتبط الإصابة بضربة الشمس بالتعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة، خاصة مع بذل مجهود بدني والإرهاق في الأجواء الحارة والرطبة، وهو ما يستدعي سرعة التدخل وتقديم الرعاية اللازمة للمصاب.