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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 438 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحة بحملات في بني سويف

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن،حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيزمحافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

أسفرت الحملات،التي تمت خلال الفترة من 20إلى 26 يونية 2026، عن تحرير 438 محضرًا، شملت: 332 مخالفة للمخابز البلدية،و21مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي،بجانب 15 مخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري،و4 مخالفات لمزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري، و10 مخالفات في مجال تداول المواد البترولية.

كما تم تحرير 27 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و25 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

بني سويف تموين محاضر

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