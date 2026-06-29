محافظ بني سويف يشهد انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان تحت شعار *"خليك إيجابي... تبرعك حياة"*.

وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وفي إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التبرع الطوعي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي الآمن من وحدات الدم ومشتقاته، بما يسهم في تلبية احتياجات المستشفيات والحالات الحرجة والمرضى.

جاء ذلك خلال زيارته للمركز الإقليمي لنقل الدم بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحضور: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة سحر عبد الستار مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمد بكري رئيس مدينة بني سويف، والمهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ومحمد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة.

وتفقد المحافظ سير العمل بالحملة، واستمع إلى شرح حول مراحل استقبال المتبرعين وتجميع وفحص وفصل وحدات الدم، واطمأن على تطبيق جميع إجراءات السلامة والأمان للمتبرعين، مؤكدًا أن التبرع بالدم يعد رسالة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، خاصة في حالات الطوارئ والحوادث والعمليات الجراحية، فضلاً عن المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بصورة منتظمة، مثل مرضى الأورام وأمراض الدم المزمنة.

وأكد محافظ بني سويف أن نجاح المبادرات الصحية والمجتمعية يعتمد على وعي المواطنين وتفاعلهم الإيجابي، داعيًا جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب، إلى المشاركة الفاعلة في حملات التبرع بالدم، بما يعزز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في توفير احتياطي آمن ومستدام من وحدات الدم لخدمة المرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم بالدم، وزيادة أعداد المتبرعين، بما يضمن توفير احتياطي استراتيجي آمن من أكياس الدم ومشتقاته لتلبية احتياجات المستشفيات وحالات الطوارئ، مؤكدًا أن جميع إجراءات التبرع تتم وفق الاشتراطات الطبية المعتمدة وبأعلى معايير الجودة والأمان.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم الإعداد للحملة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، من خلال تنفيذ حملات توعية وتحديد نقاط تمركز مناسبة بمختلف مدن المحافظة، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة ونشر ثقافة التبرع الطوعي، والتعريف بفوائده الصحية والإنسانية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، أن فرع التأمين الصحي يحرص على دعم جميع المبادرات الصحية والإنسانية التي تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية، لاسيما في العمليات الجراحية والحالات الحرجة والطوارئ، مضيفا أن المشاركة المجتمعية الواعية في مثل هذه الحملات تسهم في توفير مخزون آمن من وحدات الدم، بما يدعم قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون بين فرع التأمين الصحي ومديرية الصحة وكافة الجهات المعنية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها الإنسانية.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، أن جهاز المدينة يحرص على التواصل والتنسيق المستمر مع إدارة المركز الإقليمي لنقل الدم، والعمل على توفير أية احتياجات أو متطلبات من شأنها دعم انتظام العمل بالمركز وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم خدماته للمواطنين بكفاءة.، مضيفا أن الجهاز يضع إمكاناته في خدمة مختلف المؤسسات الخدمية الواقعة بنطاق المدينة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة سحر عبد الستار، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، أن المركز يُعد أحد المراكز الإقليمية التابعة للمركز القومي لخدمات نقل الدم، ويقوم بتجميع وفحص وفصل وحدات الدم وصرفها للمرضى، ويضم أقسام التبرع، والصرف، ومشتقات الدم، والفيروسات، إلى جانب الأقسام والمكاتب الإدارية التي تقدم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، ودعم المبادرات الإنسانية والصحية، إلى جانب السعي لتحقيق إنجاز عالمي من خلال تنظيم أكبر حملة للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية، بما يعكس روح التكافل والمشاركة المجتمعية ويؤكد حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتأمين احتياجاتها من وحدات الدم الآمنة.