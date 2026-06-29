رئيس جامعة بني سويف والمسلماني يشاركان فى حفل تخرج الدفعة العاشرة للسياسة والاقتصاد

استقبل الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الإعلامي الكبير أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك خلال مشاركته في حفل تخرج الدفعة العاشرة لكلية السياسة والاقتصاد.

حضر اللقاء نخبة من قيادات الكلية، من بينهم الدكتور محمد نور عميد الكلية، والدكتور نجاح الريس العميد السابق، والدكتور محمود التحيوي وكيل الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور أسامة مخيمر رئيس قسم العلوم السياسية.

خلال اللقاء، استعرض رئيس الجامعة أبرز كليات ومعاهد الجامعة وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات، مؤكداً أن جامعة بني سويف تسير بخطى ثابتة نحو التميز الأكاديمي والبحثي، وسلط الضوء بشكل خاص على معهد الليزر الذي يعد من أهم إنجازات الجامعة في الفترة الأخيرة، حيث يمثل نقلة نوعية في مجال البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، ويعكس حرص الجامعة على مواكبة التطورات العالمية في العلوم الحديثة.

كما أشار إلى أن الجامعة تضم عدداً كبيراً من الكليات والمعاهد التي تخدم مختلف التخصصات، بما يعزز مكانتها بين الجامعات المصرية.

من جانبه، أشاد أحمد المسلماني بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه جامعة بني سويف، وبعدد الكليات والمعاهد التي تحتضنها، مؤكداً أن هذه الإنجازات تستحق تسليط الضوء عليها من الناحية الإعلامية بشكل كبير ومتكرر لما تمثله من قيمة علمية ووطنية، موضحا أن إبراز هذه النجاحات عبر وسائل الإعلام يسهم في تعزيز صورة الجامعة محلياً ودولياً، ويعكس دورها الرائد في خدمة المجتمع وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.



