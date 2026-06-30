بني سويف.. ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر وقرية الميمون بالواسطي الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر و قرية الميمون بمركز الواسطي وذلك يوم الجمعة الموافق 2026/7/3 من الساعة 5 عصراً وحتى يوم السبت الموافق 2026/7/4 الساعة 5 عصراً ، وذلك للقيام بأعمال ربط ببيارة المياه العكرة بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر .

صحة بني سويف: ضبط مركز لحضانات الأطفال يُدار بدون ترخيص وتشميعه خلال حملة للعلاج الحر بالواسطى وكيل تعليم بني سويف يوجه بتحليل نتائج الامتحانات ومتابعة تنفيذ البرنامج العلاجي.. صور صحة بني سويف: خصومات ومزايا حصرية للمتبرعين بالدم تشجيعا على العمل الإنساني

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827