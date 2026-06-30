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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: ضبط مركز لحضانات الأطفال يُدار بدون ترخيص وتشميعه خلال حملة للعلاج الحر بالواسطى

حملات الصحة ببني سويف
حملات الصحة ببني سويف

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، من خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمركز الواسطى، من ضبط مركز لحضانات الأطفال يُدار بدون ترخيص، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وتفعيل خطة وزارة الصحة والسكان لإحكام الرقابة على القطاع الصحي الخاص، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفقًا للاشتراطات والقوانين المنظمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع امتدادها إلى القرى والعزب، موجهًا بإعداد تقارير دورية بنتائج تلك الحملات لتقييم الجهود المبذولة، باعتبار أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إتاحة قنوات لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين والتعامل الفوري معها.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي عرضه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج الحملة التي نُفذت يوم مساء أمس  بمركز الواسطى، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وضمن خطة مديرية الصحة التي تُنفذ تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، حيث كلف الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم الحملة لمتابعة المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والاشتراطات الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة أسفرت عن ضبط مركز لحضانات الأطفال يُدار بدون ترخيص، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة تمثلت في عدم استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة، ورصد سلبيات خطيرة في إجراءات مكافحة العدوى، بما يمثل خطرًا على صحة وسلامة الأطفال، مشيرًا إلى أنه تم تشميع المنشأة وتنفيذ قرار الغلق الصادر وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة نُفذت بمشاركة فريق إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير الإدارة، والدكتورة رغدة محمد، مساعد مدير إدارة العلاج الحر، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تخالف الاشتراطات الصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.

بني سويف الواسطي صحة بني سويف

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