محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 236 درجة

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027 ،حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بمرحلة الثانوي العام بمجموع 236 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة ، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات بالثانوي العام بـــ 210 درجة

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محمود الفولي، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، بشأن تحديد درجات القبول بالمرحلة الثانوية العامة، حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحانات 64828 طالباً وطالبة، حضر منهم 60112 طالباً وطالبة، وبلغت جملة الناجحين 42131 طالباً وطالبة

وأوضح وكيل الوزارة أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالمجموع للصف الأول الثانوي العام لعام 2026/2027 ، تم في ضوء دراسة دقيقة لمستوى المجاميع ووفقا للكثافة المتوقعة بكل مدرسة وحرصا على تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة والطاقة الاستيعابية للمدارس الثانوية