صحة بني سويف: خصومات ومزايا حصرية للمتبرعين بالدم تشجيعا على العمل الإنساني

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن مديرية الصحة تحرص على دعم ونشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وذلك فعاليات حملة التبرع بالدم والتى أطلقتها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية غدا الإثنين ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدّم، انطلاقًا من إيمانها بأن كل متبرع يساهم في إنقاذ حياة إنسان، وهو ما يستحق كل التقدير والاهتمام.

وأضاف وكيل الوزارة تقديرًا للمتبرعين بالدم، وبالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، تم توفير مجموعة من المزايا والخصومات تشجيعًا للمواطنين على الاستمرار في التبرع، بما يضمن الحفاظ على مخزون آمن من أكياس الدم لتلبية احتياجات المرضى والحالات الطارئة.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المزايا تشمل خصمًا بنسبة 25% على خدمات مستشفى السلام الخيري لمدة شهر، وخصمًا بنسبة 25% على الخدمات المقدمة بمستشفى الزهراء لمدة شهر، وخصمًا بنسبة 25% على خدمات مستشفى سانت تريز لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى خصم 25% على فحص الإيكو بمركز أمان الحياة للعناية المركزة لمدة شهر، وخصم 30% على جميع الفحوصات بدون صبغة بمركز العاصمة للأشعة لمدة شهرين. وخصم 25% على جميع الخدمات الطبية بمركز جاما لمدة شهر

ودعا الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، جميع المواطنين الذين تسمح حالتهم الصحية بالتبرع بالدم إلى المشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل، مؤكدًا أن كل وحدة دم قد تكون سببًا في إنقاذ حياة مريض أو مصاب، وأن التبرع بالدم يمثل واجبًا وطنيًا ورسالة إنسانية تجسد أسمى معاني التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، وتسهم في توفير مخزون آمن من الدم لتلبية احتياجات المستشفيات والحالات الحرجة.