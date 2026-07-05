قائمة طويلة .. هؤلاء غابوا عن جنازة الخميني

شهدت مراسم دفن المرشد الإيراني آية الله الخميني غياب قائمة طويلة من رجال الدولة.

كما لم يظهر المرشد الحالي مجتبى خامنئي في الجنازة ولم يؤدِّ صلاة الجنازة على جثمان والده

كما شملت القائمة غياب رؤساء الجمهورية السابقين محمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني، وكذا حسن خميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله خميني، رغم أنه حضر يوم الجمعة لتقديم التعازي

كذلك، غاب عن المناسبة رئيسا البرلمان السابقان مهدي كروبي وعلي أكبر ناطق نوري.

كما لم يظهر أيضاً أي أثر لشخصيات إصلاحية بارزة، بينها المستشار السياسي لخامنئي في السنوات الأولى من قيادته موسوي خوئينيها، ووزير الداخلية السابق عبد الله نوري، ورئيس بلدية طهران السابق غلام حسين كرباسجي، إلى جانب شخصيات إصلاحية أخرى.