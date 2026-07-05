رئيس مجلس الشيوخ يؤكد عمق العلاقات المصرية الأردنية على مختلف المستويات

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، بما يسهم في توحيد الرؤى وتبادل الخبرات والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ، اليوم /الأحد/ فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد البرلماني.
و رحب المستشار عصام فريد بالوفد الأردني في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مختلف المستويات.
وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بما تشهده العلاقات بين القاهرة وعمان من تطور مستمر، وما يجمع البلدين من تنسيق وثيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا موقف مصر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد المستشار عصام فريد أن مصر تقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن مصر تؤكد دائمًا ضرورة الامتناع عن أي ممارسات من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس الأعيان الأردني، بما يسهم في توحيد الرؤى وتبادل الخبرات وكذا تعزيز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
من جانبه أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، عن اعتزازه بزيارة مصر، مؤكدًا متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الملك عبدالله الثاني وأخيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذه الروابط الوثيقة لتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشاد الفايز بالمواقف المصرية الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، مؤكدًا أن "مصر تمثل عمود البيت العربي"، وأن دورها المحوري والثابت في الدفاع عن قضايا الأمة العربية راسخ عبر التاريخ.
ودعا إلى تشكيل اتحاد اقتصادي عربي موحد، بما يعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
حضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، والمستشار الدكتور أحمد عبدالغني، أمين عام المجلس والسفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.