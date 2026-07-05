أحمد زاهر: عائلتي خط أحمر .. وهذه ضريبة الشهرة

كشف الفنان أحمد زاهر عن جوانب إنسانية وعائلية من حياته، خلال استضافته في برنامج «منا وفينا» الذي تقدمه الإعلامية هبة حيدري عبر منصة المشهد، متحدثا عن مشاعره تجاه قرب استقباله حفيدته، إلى جانب رؤيته للأبوة وتأثير الشهرة على حياته الشخصية.



وقال زاهر إنه يعيش حالة من السعادة والترقب مع اقتراب ولادة حفيدته من ابنته ليلى، واصفا هذه المرحلة بأنها تجربة استثنائية تحمل له مشاعر مختلفة.



وأكد أحمد زاهر أنه يعتزم تأجيل أي ارتباطات فنية خلال هذه الفترة حتى يتفرغ للتواجد إلى جانبها، معربا عن رغبته في أن يكون لها بمثابة «أب ثانٍ» يحيطها بالحب والرعاية.



وتناول زاهر الجانب الآخر من الشهرة، موضحًا أنه اعتاد تجاهل الشائعات التي تطاله على المستوى الشخصي، إلا أنه لا يقبل المساس بأفراد أسرته، خاصة بناته، مؤكدًا أن للفنان حياة خاصة ينبغي احترامها، وأن الشهرة لا تمنح الآخرين الحق في التدخل في خصوصياته أو توجيه الإساءة والتنمر له أو لعائلته.



وتحدث أحمد زاهر عن محطات مختلفة في مسيرته الفنية ورؤيته لمستقبله، مؤكدا حرصه على تحقيق التوازن بين حياته المهنية والعائلية، باعتبار الأسرة تمثل أولوية في حياته.