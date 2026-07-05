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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استئناف مطار بندر عباس الدولي نشاطه رسميا بعد توقف دام 4 أشهر

مطار إيراني
مطار إيراني
محمود نوفل

أعلن التلفزيون الإيراني إستئناف مطار بندر عباس الدولي نشاطه رسميا بعد توقف دام 4 أشهر.

وفي السياق ذاته ؛ عادت حركة التجارة البحرية بين إيران وقطر مجددا بعد توقف استمر نحو خمسة ​أشهر وذلك بحسب ما صرح به عباس عبد الخاني الملحق التجاري الإيراني في ​الدوحة.

ويُشار إلى أن اتفاق مؤقت أبرم بين طهران ​وواشنطن الشهر الماضي على وقف القتال ⁠بعد صراع استمر أربعة أشهر، واستئناف ​حركة الملاحة البحرية في الخليج إلى مستويات ​ما قبل الحرب، رغم استمرار الخلاف بشأن آليات العبور من الخليج وإليه.
 


كما بيّن عبد الخاني أن ​عمليات الشحن البحري بين ميناء بندر ​دير الإيراني وميناء الرويس القطري استؤنفت عقب تنسيق ‌بين ⁠السفارة الإيرانية في الدوحة والسلطات القطرية.
 

ويخدم الميناءان المتقابلان التجارة المحلية بشكل رئيسي. وتعرض ميناء بندر دير للقصف عدة مرات ​خلال الحرب.
 

وفي ​أواخر يونيو ⁠، قال مسؤول في منظمة تنمية التجارة الإيرانية لوسائل ​إعلام رسمية إن إجراءات تفريغ البضائع ​الإيرانية ⁠بدأت أخيرا في ميناء جبل علي بدولة الإمارات، أكبر موانئ المنطقة، في إشارة ⁠إلى ​عودة تدريجية للتبادل التجاري ​بين ضفتي الخليج.

إيران مطار بندر عباس الدولي قطر حركة التجارة بين قطر وإيران ميناء بندر ​دير الإيراني

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