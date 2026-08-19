الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بشأن مقتل الطفلة هند رجب.. وإدارة المؤسسة ترد

قال الجيش الإسرائيلي، إنه فتح تحقيقات جنائية بشأن مقتل الطفلة هند رجب وموظفي الإغاثة في غزة.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نتائج التحقيق في مقتل هند رجب وعائلة حمادة تؤكد أن قواته أطلقت النار على مركبة كانت تقترب من هند وتسير بعكس اتجاه حدده الناطق العسكري للإخلاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: “قررنا مواصلة التحقيق في الشرطة العسكرية لوجود إخفاقات مزعومة بمسألة تنسيق حركة سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر”.

رد مؤسسة هند رجب

من جانبها، علقت مؤسسة هند رجب على الإعلان الإسرائيلي قائلة إنها لا تثق في قرار الجيش الإسرائيلي بفتح تحقيقات جنائية بشأن مقتل هند رجب و6 من أفراد عائلتها.

وتابعت مؤسسة هند رجب، أن التحقيقات الإسرائيلية في السلوك الإجرامي للجنود معيبة ولا يمكن اعتبارها آليات موثوقة للمساءلة.

حركة الجهاد

في سياق آخر، قالت حركة الجهاد إن إقدام حكومة نتنياهو على ارتكاب مجزرة جديدة في غزة استمرار لحرب الإبادة بحق شعبنا ونحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال وخرق كل الاتفاقات.