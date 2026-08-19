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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: عراقجي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان سبل الدفع نحو حلول سياسية ودبلوماسية

عراقجي
عراقجي
القسم الخارجي

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية، في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة وتعثر المسارات التفاوضية بشأن عدد من الملفات الخلافية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام اليوم الأربعاء، إن عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع منير تناول خلاله الجانبان المستجدات الإقليمية، إلى جانب المساعي الدبلوماسية الجارية لاحتواء التصعيد ودفع الأطراف نحو تسويات سياسية. كما بحث المسؤولان سبل تعزيز المشاورات والتنسيق بين طهران وإسلام آباد.

ويأتي الاتصال في وقت تسعى فيه باكستان إلى الحفاظ على دورها كقناة اتصال إقليمية في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما شاركت إسلام آباد خلال الأشهر الماضية في جهود هدفت إلى تثبيت التهدئة وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين طهران وواشنطن.

وتكتسب اتصالات عراقجي ومنير أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقات السياسية والأمنية بين إيران وباكستان، فضلًا عن موقع الأخيرة الجغرافي ودورها المتنامي في الاتصالات الدبلوماسية المرتبطة بالأزمة. وكانت إسلام آباد قد استضافت وشاركت في تحركات دبلوماسية هدفت إلى منع اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

ويأتي التحرك الإيراني الباكستاني أيضًا في وقت تواجه فيه الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين طهران وواشنطن حالة من عدم اليقين، مع استمرار الخلافات بشأن القضايا الأمنية والنووية وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وتشير تقارير حديثة إلى توسع الاتصالات الدولية والإقليمية بهدف إعادة المسار الدبلوماسي إلى الواجهة وتجنب تجدد التصعيد. 

وتؤكد طهران في مواقفها المعلنة أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل الخيار المفضل لمعالجة الأزمات، شريطة مراعاة مصالحها وحقوقها، فيما تحاول باكستان توظيف علاقاتها مع مختلف أطراف الأزمة للمساعدة في خفض التوتر.

ويعكس اتصال عراقجي ومنير استمرار التنسيق الإيراني الباكستاني بشأن التطورات الإقليمية، دون أن يعني الإعلان عن التوصل إلى اتفاق جديد أو استئناف مباشر للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وزارة الخارجية الإيرانية إيران إسلام آباد طهران

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