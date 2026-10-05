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الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة وأمطار رعدية والقاهرة 29 درجة
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الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة وأمطار رعدية والقاهرة 29 درجة

الطقس اليوم
الطقس اليوم
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 انخفاضًا في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الخريفية على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس اليوم مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يستمر شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة في بداية الليل، ثم تميل إلى البرودة خلال الساعات الأخيرة منه وفي الصباح الباكر، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، إلى جانب نشاط للرياح.

أمطار رعدية

درجات الحرارة الاثنين 5 أكتوبر 2026

وتشير توقعات هيئة الأرصاد إلى تسجيل درجات الحرارة التالية اليوم :

  • القاهرة الكبرى: العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

ويظهر من درجات الحرارة المتوقعة استمرار الانخفاض التدريجي، خاصة في القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية، مع أجواء أكثر اعتدالًا ليلًا، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

الظواهر الجوية الاثنين 5 أكتوبر

وتشهد البلاد اليوم عددًا من الظواهر الجوية، تشمل الشبورة المائية وفرص الأمطار ونشاط الرياح، مع تفاوت تأثيرها من منطقة إلى أخرى.

شبورة مائية صباحًا

تتكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتستدعي الشبورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات.

الشبورة المائية

أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري.

وقد تغزر الأمطار أحيانًا على بعض المناطق، خاصة مناطق السلوم ومطروح، بنسبة حدوث تبلغ نحو 40% تقريبًا، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% تقريبًا على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وقد تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على عدة مناطق

وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س.

وتساعد هذه الرياح على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وصحراء مطروح على فترات متقطعة.

وتأتي هذه الأجواء مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة الكبرى 29 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى إلى 25 درجة على السواحل الشمالية الغربية، مقابل 36 درجة في جنوب الصعيد.

أجواء خريفية وانخفاض تدريجي في الحرارة

وتؤكد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم يميل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يتراوح بين مائل للحرارة وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وفي المقابل، تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، لتصبح الأجواء معتدلة في بدايته، وتميل إلى البرودة في آخره وخلال الصباح الباكر.

وتشير خريطة الظواهر الجوية إلى استمرار فرص الأمطار على عدد من المناطق الشمالية والغربية، مع احتمالية امتداد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد، فضلًا عن نشاط الرياح في بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

نصائح للمواطنين مع طقس الاثنين

ومع انخفاض درجات الحرارة وظهور الشبورة المائية وفرص الأمطار، يفضل متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد، خاصة قبل التحرك على الطرق في الساعات الأولى من الصباح.

كما ينصح قائدو السيارات بالحذر أثناء فترات الشبورة، بينما يجب الانتباه إلى احتمالية إثارة الرمال والأتربة في مناطق الصحراء الغربية ومطروح مع نشاط الرياح.

ويظل الطقس اليوم متأثرًا بالأجواء الخريفية، مع استمرار التراجع التدريجي في درجات الحرارة، وفرص أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط رياح على بعض المناطق.

 

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