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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير عبدالمطلب إدريس: مصر سند تاريخي لليبيا وتضحيات الجيش الليبي خالدة

السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا
السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا
الديب أبوعلي

أكد السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، أن الذكرى الـ86 لتأسيس الجيش الليبي تمثل مناسبة وطنية عزيزة لاستحضار تضحيات أبناء القوات المسلحة الليبية ومسيرة الكفاح من أجل تحرير الوطن وصون كرامته واستقلاله.

وقال السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، في كلمته خلال احتفالية افتتاح أعمال تطوير النصب التذكاري للجيش الليبي بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة المصرية، والتي تنظمها السفارة الليبية بالقاهرة، إن الجيش الليبي يمثل صرحا وطنيا انطلقت مسيرته حاملا راية الكفاح والنضال، مشيرا إلى أن ذكرى تأسيس الجيش الليبي عام 1940 تكتسب هذا العام أهمية خاصة، بالتزامن مع إعادة افتتاح النصب التذكاري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجميل.

النصب التذكاري للجيش الليبي 

وأوضح أن النصب التذكاري ليس مجرد معلم تاريخي، وإنما يمثل شاهدا على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ورمزا خالدا لمعاني الوفاء والإباء والانتماء، مؤكدا أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بالتضحيات والإخلاص والعمل الجاد.

وأضاف أن مسيرة الجيش الليبي ستظل مصدر فخر واعتزاز بما قدمه أبناؤه من بطولات دفاعا عن ليبيا وحفاظا على سيادتها ووحدتها، مستذكرا بكل الإجلال والإكبار شهداء الوطن، ومعربا عن تقديره لكل من خدم في صفوف القوات المسلحة الليبية وأسهم في حماية الوطن وأمنه واستقراره.

وشدد السفير الليبي على أن المحافظة على الإرث الوطني مسؤولية جماعية، وأن ترميم النصب التذكاري وإعادة افتتاحه يجسدان حرص الدولة على صون الذاكرة الوطنية وتخليد تاريخها، بما يضمن بقاءه حاضرا في وجدان الأجيال القادمة، واستلهام قيم التضحية والولاء والانتماء.

كما أشاد بالدور الذي قامت به مصر، شعبا وحكومة، في دعم المقاومة الليبية خلال سنوات الاحتلال، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والليبي، ومثمنا الدعم المصري المستمر للقضايا الليبية وجهود التحرير والتنمية.

وفي ختام كلمته، دعا السفير عبدالمطلب إدريس ثابت الله إلى أن يحفظ ليبيا ومصر، ويديم عليهما نعمة الأمن والاستقرار، ويوفق أبناء البلدين لكل ما فيه خير الوطن ووحدته ورفاهه، مترحما على شهداء ليبيا، ومؤكدا الاعتزاز بالجيش والوطن الليبي.

ليبيا السفير الليبي بالقاهرة الجيش الليبي جامعة الدول العربية النصب التذكاري للجيش الليبي

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