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للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الظلام يضرب غرب ليبيا بعد انهيار شبكة الكهرباء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الظلام يضرب غرب ليبيا بعد انهيار شبكة الكهرباء

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دخلت مناطق واسعة من غرب ليبيا في حالة إظلام تام، بعد انهيار الجناح الغربي للشبكة العامة للكهرباء، في تطور جديد يفاقم أزمة الكهرباء في البلاد ويعيد ملف إدارة قطاع الطاقة إلى واجهة المشهد.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن الانهيار تسبب في فقدان التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة في المنطقة الغربية، فيما باشرت الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء أعمالها لإعادة تشغيل الشبكة ومعالجة الخلل وإعادة التيار تدريجيًا.

ويعد الانقطاع الأخير الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، ما أثار حالة من القلق، في ظل تكرار الأعطال والانهيارات التي تشهدها شبكة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.

تغييرات مرتقبة في إدارة الشركة

وبالتزامن مع أزمة الإظلام، أفادت وسائل الإعلام بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يعتزم إجراء تغييرات في مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، على خلفية تكرار الانقطاعات وتفاقم الاضطرابات التي تضرب الشبكة.

ويأتي التحرك الحكومي وسط تصاعد الانتقادات الموجهة إلى أداء قطاع الكهرباء، في وقت تواجه فيه الشبكة تحديات فنية وتشغيلية متراكمة، إلى جانب مطالبات باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار الانهيارات الشاملة.

وسبق للحكومة الليبية أن اتخذت إجراءات بحق مجلس إدارة الشركة على خلفية أزمات الكهرباء، من بينها إيقاف المجلس مؤقتًا وإحالته للتحقيق الإداري عام 2022.
ويتزامن الانقطاع مع توترات أمنية تشهدها مدينة الزاوية، حيث تعرضت خلال الأيام الماضية منشآت حيوية، بينها مرافق مرتبطة بالطاقة والكهرباء، لهجمات بطائرات مسيرة، في وقت لم تحدد فيه رسميًا الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات.

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