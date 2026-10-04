اليونان تواجه ألمانيا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات والترتيب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب «تومبا»، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي اليونان وألمانيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة المجموعة وحسم بطاقات التأهل.

اليونان تسعى لمواصلة مفاجآتها أمام ألمانيا

يدخل منتخب اليونان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم مستويات قوية خلال الجولات الماضية، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة.

ويعتمد المنتخب اليوناني على التنظيم الدفاعي والصلابة التكتيكية، إلى جانب قدرته على استغلال الفرص أمام مرمى المنافس، في محاولة لتحقيق انتصار جديد يقربه من حسم موقفه في المنافسة.

وحقق منتخب اليونان الفوز في 3 من آخر 5 مباريات، بنسبة انتصارات بلغت 60%، فيما شهدت 60% من مبارياته تسجيل المنتخبين، ويبلغ متوسط أهدافه 1.6 هدف في المباراة الواحدة.

ألمانيا تبحث عن استعادة التوازن

على الجانب الآخر، يدخل منتخب ألمانيا المواجهة بحثًا عن استعادة توازنه وتحقيق الفوز، بعدما اكتفى بتحقيق انتصار وحيد في آخر 5 مباريات بنسبة 20%.

ويأمل المنتخب الألماني في تقديم أداء أقوى أمام اليونان، خاصة أن أي تعثر جديد قد يزيد من صعوبة موقفه في صراع التأهل، بينما يراهن المانشافت على خبرات لاعبيه وقدرته على حسم المواجهات الكبرى.

وسجل المنتخب الألماني في 60% من مبارياته الأخيرة، بمعدل هدف واحد في المباراة، وهو ما يعكس حاجة الفريق إلى تحسين فعاليته الهجومية خلال مواجهة اليوم.

ترتيب اليونان وألمانيا في المجموعة

يتصدر منتخب اليونان جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مباريات، بعدما حقق انتصارين وتعادلًا، وسجل 5 أهداف مقابل 3 أهداف استقبلتها شباكه.

في المقابل، يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بعدما حقق فوزًا وتعادلًا وتلقى هزيمة، وسجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة للمنتخبين، إذ يسعى المنتخب اليوناني لتوسيع الفارق مع منافسيه والحفاظ على صدارته، بينما يبحث المنتخب الألماني عن حصد النقاط الثلاث للعودة بقوة إلى سباق المنافسة.

موعد مباراة اليونان وألمانيا

تقام مباراة اليونان وألمانيا اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و10:45 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب «تومبا».

القنوات الناقلة لمباراة اليونان وألمانيا

ومن المقرر أن تُنقل مباراة اليونان وألمانيا عبر قناة «بي إن سبورتس 3 إتش دي»، الناقل الحصري لمنافسات دوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين منتخب يوناني يسعى للحفاظ على صدارته واستغلال عاملي الأرض والجمهور، ومنتخب ألماني يبحث عن انتصار يعيد إليه الثقة ويشعل المنافسة على المراكز الأولى.