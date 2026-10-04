الوزراء: مشروعات قومية كبرى وتنمية شاملة ترسم ملامح المستقبل على أرض سيناء ومدن القناة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على ما شهدته شبه جزيرة سيناء ومدن القناة منذ عام 2014 من تحولات تنموية متكاملة، امتدت إلى مختلف القطاعات والمجالات، بما يعكس توجه الدولة لوضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة، من خلال ضخ استثمارات عامة ضخمة وتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، بما يستهدف إحداث نقلة متكاملة في البنية الأساسية والعمرانية والاقتصادية والخدمية، وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار وتحسين جودة الحياة لأهالي المنطقة.

وتجسد هذه الجهود رؤية الدولة لتنمية سيناء ومدن القناة باعتبارهما جزءًا أصيلًا من منظومة التنمية على مستوى الجمهورية، عبر ربطهما بشبكات النقل واللوجستيات، والتوسع في المدن والتجمعات العمرانية، ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة، إلى جانب تنمية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والاستثمار، وتوسيع مظلة خدمات الصحة والتعليم، بما يعزز قدرة المنطقة على استيعاب الأنشطة السكانية والإنتاجية والاستثمارية، ويدعم الاستفادة من مقوماتها وإمكاناتها المتنوعة.

واستعرضت الإنفوجرافات جهود ربط سيناء بشبكة نقل ولوجستيات متكاملة، حيث تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والكباري، وإنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة، فضلًا عن إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة.

وأوضحت الإنفوجرافات أنه جارٍ تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع "العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح" بطول 660 كم، إلى جانب تنفيذ مشروع خط سكة حديد "الفردان – شرق بورسعيد – بئر العبد – العريش – طابا" بطول 500 كم، كما تم وجارٍ تطوير 7 مطارات، وكذلك إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 320 ألف م2، فضلًا عن تطوير 8 مواني بحرية وإنشاء وتطوير 3 مواني برية.

وأشارت الإنفوجرافات إلى التوسع العمراني وتحسن خدمات المرافق، من خلال إنشاء 7 مدن جديدة بطاقة استيعابية سكانية مخططة تتجاوز 5 ملايين نسمة، وتنفيذ نحو 58 ألف وحدة سكنية متنوعة، وجارٍ تنفيذ 4 تجمعات بدوية بإجمالي 6053 بيتًا بدويًا، فضلًا عن تنفيذ 18 تجمعًا سكنيًا بشمال وجنوب سيناء بإجمالي 1180 بيتًا.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أوضحت الإنفوجرافات أنه تم تنفيذ 163 مشروعًا لشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة، بما انعكس على زيادة نسبة تغطية مياه الشرب إلى 96.5% عام 2026، مقارنة بـ 84.4% عام 2014، وكذلك زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 78% عام 2026، مقارنة بـ 17.3% عام 2014.

واستعرضت الإنفوجرافات ما شهدته سيناء ومدن القناة من طفرة في قطاع الطاقة، حيث تم توصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 1.6 مليون مشترك حتى يونيو 2026، إلى جانب تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء، من أبرزها محطة كهرباء الشباب الجديدة بقدرة إسمية 1500 ميجاوات، ومحطة كهرباء العين السخنة بقدرة إسمية 1300 ميجاوات.

وبشأن التوسع في خدمات الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2014 حتى سبتمبر 2026، أوضحت الإنفوجرافات أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 300 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ 1500 كم من أطوال شبكات الغاز الطبيعي، فضلًا عن إنشاء 67 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي إلى 4041 منشأة تجارية و121 مصنعًا.

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز حقول واكتشافات الغاز الطبيعي، ومنها حقل "ظهر" في بورسعيد الذي يمثل 25% من إنتاج مصر، وكذلك كشف "دينيس غرب" البحري في بورسعيد باحتياطي يبلغ 2 تريليون قدم3 من الغاز، إلى جانب المرحلة الرابعة من حقول غاز شركة شمال سيناء للبترول.

وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية، أوضحت الإنفوجرافات زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة بنسبة 176.7%، لتصل إلى 285 ألف فدان في سبتمبر 2026، مقارنة بـ 103 آلاف فدان في يونيو 2014، إلى جانب وصول المساحة الإجمالية لمشروع تنمية سيناء إلى 1.1 مليون فدان، وإنشاء 18 تجمعًا زراعيًا.

كما استعرضت الإنفوجرافات مشروعات توفير مياه الري، ومنها محطة مصرف بحر البقر بطاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يوميًا، ومحطة مصرف المحسمة بطاقة إنتاجية مليون م3 يوميًا، فضلًا عن استكمال البنية الأساسية بالكامل لمأخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح 125 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد.

وفي مجال تنمية الثروة السمكية، أشارت الإنفوجرافات إلى تطوير بحيرة البردويل بتكلفة 120 مليون جنيه، وكذلك تطوير ميناء الصيد البحري بتكلفة 72 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ 4 قرى للصيادين بشمال سيناء بإجمالي 200 بيت.

وأشارت الإنفوجرافات كذلك إلى ما شهدته سيناء من طفرة استثمارية وصناعية، حيث توجد 215 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، فضلًا عن افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين.

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضحت الإنفوجرافات أنها تضم 16 مطورًا صناعيًا، و4 مناطق صناعية بإجمالي 644 مشروعًا، منها 215 مشروعًا يمارس نشاطه، بالإضافة إلى 88 مشروعًا خدميًا وبنكًا، بما يستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل.

ولفتت الإنفوجرافات إلى أبرز المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإجمالي الاستثمارات بكل منها، حيث بلغت نحو 34.4 مليار دولار بمنطقة السخنة الصناعية، و1.54 مليار دولار بمنطقة غرب القنطرة الصناعية، و495 مليون دولار بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة، و72 مليون دولار بالمرحلة الأولى من مشروعات وادي التكنولوجيا بمنطقة شرق الإسماعيلية.

وفي إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان والارتقاء بجودة الحياة، تطرقت الإنفوجرافات إلى جهود توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وجارٍ إطلاقها في محافظة شمال سيناء ضمن المرحلة الثانية، فيما بلغت تكلفة تطبيق المنظومة بالمحافظات الأربع نحو 26.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى تكلفة الميكنة والتحول الرقمي لخدمات التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الإنفوجرافات أن أكثر من 2.5 مليون مواطن سجلوا بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تشمل 35 مستشفى و139 مركزًا ووحدة طب أسرة، فيما تم تقديم أكثر من 78 مليون خدمة طبية وعلاجية.

أما فيما يتعلق بقطاع التعليم قبل الجامعي، استعرضت الإنفوجرافات التوسع في المنشآت التعليمية وتنوع مسارات التعليم في سيناء ومدن القناة، حيث ارتفع عدد المدارس بنسبة 25.1%، لتصل إلى 3165 مدرسة خلال 2025/2026، مقارنة بـ 2530 مدرسة خلال 2013/2014، كما ارتفع عدد الفصول بنسبة 27.9%، ليصل إلى 26.6 ألف فصل خلال 2025/2026، مقارنة بـ 20.8 ألف فصل خلال 2013/2014، إلى جانب إنشاء 9 مدارس يابانية، و16 مدرسة تكنولوجية تطبيقية.

وفي التعليم الجامعي، أشارت الإنفوجرافات إلى ضخ استثمارات بقيمة 25.6 مليار جنيه في مشروعات التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، وإنشاء جامعة حكومية وجامعة خاصة ليصل إجمالي الجامعات إلى 6 جامعات، فضلًا عن إنشاء 4 جامعات أهلية، وإنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، فيما يجري إنشاء جامعتي العريش والسويس التكنولوجيتين.