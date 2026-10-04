هل توقعت ليلى عبداللطيف حادث طائرة فلاي دبي .. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لخبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف تتنبأ فيه عن واقعة طيارة فلاي دبي.

ليلى عبد اللطيف وسقوط الطائرة

تحدثت ليلى عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني سابق عن توقعاتها بوقوع حادث لطائرة مدنية ولكنه لن يتسبب في حدوث أى وفيات أو إصابات خطيرة.

وأوضحت ليلى عبد اللطيف أنها ترى أن هناك خللا كبيرا سيحدث لطائرة مدنية بعد الإقلاع وستصيب الركاب حالة كبيرة من الزعر ولكن سيتمكن الطيار من السيطرة على الأمور والهبوط بسلام في محطة الوصول وسيخرج الركب منها وعلى وجوهم تعبيرات متباينة فالبعض يسيطر عليه الخوف والبعض الآخر الصدمة بينما يشعر آخرون بالفرح بسبب النجاة من الهلاك.

وبعد وقوع حادثة فلاي دبي أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر هذا الفيديو لخبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف مرجحين أنها كانت تتنبأ بما حدث للطائرة.

تفاصيل حادثة طائرة فلاي دبي

أثارت حادثة طائرة فلاي دبي، المتجهة إلى تل أبيب بإسرائيل، اهتمام عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا والخبراء المعنيين في الأيام الماضية.

وكادت أن تتعرض طائرة فلاي دبي إلي حادث كبير يتسبب فى وقوع وفيات وإصابات خطيرة نتيجة سقوط الطائرة.

وتعرض قائد طائرة فلاي دبي إلى هجوم بآلة حادة من مساعده أدى إلى إصابات خطيرة أفقدته القدرة على استكمال الرحلة وسرعان ما اتجه الركاب وأفراد الطاقم بشجاعة إلى غرفة القيادة

وكان على متن الطائرة عدد من الطيارين الاحتياطين وهم من أسرعوا بإنقاذ الركاب من حادثة مميتة وسيطروا على الوضع بينما قام الآخرون بإنقاذ القائد المصاب .