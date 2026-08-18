قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواطن على قيد الحياة مثبت كـ"متوفى" .. الداخلية الداخلية تكشف التفاصيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
العدل الأمريكية: 17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري
تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر
رودري يوجه رسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي عقب رحيله عن الفريق وانضمامه لبرشلونة
واشنطن بوست: البنتاجون يدرس تقليص التواجد العسكري الأمريكي في الخليج بمجرد انتهاء الحرب مع إيران
الإيجار القديم وزيادة 15%.. أرقام جديدة تنتظر المستأجرين في سبتمبر 2026
إيران تطالب بوقف الحرب نهائيا.. عراقجي: أبلغنا الوسطاء بضرورة إنهاء العمليات العسكرية
أول صورة لمحمد إمام من فيلم شمس الزناتي “أيام الشقاوة"
حماس تدعو الوسطاء وأمريكا لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وخارطة الطريق
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تحث قادة ليبيا على استكمال مباحثات "4+4" والمضي نحو الانتخابات

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

 حثت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، القادة الليبيين على استكمال مباحثات مجموعة "4+4" التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، وتنفيذ خارطة الطريق السياسية بما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز فاعليتها ومساءلتها.

وقالت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة سارة ماكينتوش، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الليبي يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يريد إحراز تقدم في العملية السياسية وصولا إلى الانتخابات، وإقامة مؤسسات موحدة وأكثر قوة وخاضعة للمساءلة.

ودعت ماكينتوش القادة الليبيين إلى المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق، لاسيما من خلال الالتزام باتفاق الميزانية الموحدة الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية، واستكمال مباحثات مجموعة "4+4" المصغرة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة.

وأكدت أن استمرار حالة عدم الاستقرار يلقي بأكبر أعبائه على الشعب الليبي، مشددة على ضرورة استغلال الفرصة الحالية لإحراز تقدم في المسار السياسي.

وقالت المندوبة البريطانية إن "نافذة التقدم مفتوحة، لكنها لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى"، في إشارة إلى ضرورة تحرك الأطراف الليبية للاستفادة من الزخم الحالي ودفع العملية السياسية نحو نتائج ملموسة.

وتأتي الدعوة البريطانية في إطار الجهود الدولية الداعمة لخارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا.

وتعد مباحثات "4+4" آلية سياسية مصغرة تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وانطلقت اجتماعاتها في روما في أبريل الماضي بمشاركة ممثلين عن الأطراف الليبية الرئيسية، قبل أن تتواصل المشاورات في تونس. وتركز المباحثات على معالجة أول استحقاقين في خارطة الطريق الأممية، وهما إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية في الإطار القانوني للانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

المملكة المتحدة القادة الليبيين الأمم المتحدة ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 14 شخصًا

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

الزمالك

لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

الحبتور وربيعة

خلف الحبتور يستقبل رامي ربيعة في الإمارات.. «أهلاً بك في بيتك بين أهلك»

المشاجرة

حماتها جرتها من شعرها فى وسط الشارع.. واقعة تعدي تثير الغضب في المحلة

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يعقد اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية والمدن الجدد

حي بولاق الدكرور

حي بولاق الدكرور يواصل حملاته لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية

محافظ الأقصر

محافظ الأقصر يعتمد خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 224 درجة

بالصور

بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

علامة مبكرة.. الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير

الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

«من زينة الحياة وحظ البنات».. المصور أنتيكا يفاجئ جمهوره بخبر سعيد ويكشف اسم مولودته

المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة
المصور أنتيكا يعلن استقبال مولودته الجديدة

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد