بريطانيا تحث قادة ليبيا على استكمال مباحثات "4+4" والمضي نحو الانتخابات

حثت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، القادة الليبيين على استكمال مباحثات مجموعة "4+4" التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، وتنفيذ خارطة الطريق السياسية بما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز فاعليتها ومساءلتها.

وقالت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة سارة ماكينتوش، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الليبي يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يريد إحراز تقدم في العملية السياسية وصولا إلى الانتخابات، وإقامة مؤسسات موحدة وأكثر قوة وخاضعة للمساءلة.

ودعت ماكينتوش القادة الليبيين إلى المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق، لاسيما من خلال الالتزام باتفاق الميزانية الموحدة الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية، واستكمال مباحثات مجموعة "4+4" المصغرة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة.

وأكدت أن استمرار حالة عدم الاستقرار يلقي بأكبر أعبائه على الشعب الليبي، مشددة على ضرورة استغلال الفرصة الحالية لإحراز تقدم في المسار السياسي.

وقالت المندوبة البريطانية إن "نافذة التقدم مفتوحة، لكنها لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى"، في إشارة إلى ضرورة تحرك الأطراف الليبية للاستفادة من الزخم الحالي ودفع العملية السياسية نحو نتائج ملموسة.

وتأتي الدعوة البريطانية في إطار الجهود الدولية الداعمة لخارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا.

وتعد مباحثات "4+4" آلية سياسية مصغرة تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وانطلقت اجتماعاتها في روما في أبريل الماضي بمشاركة ممثلين عن الأطراف الليبية الرئيسية، قبل أن تتواصل المشاورات في تونس. وتركز المباحثات على معالجة أول استحقاقين في خارطة الطريق الأممية، وهما إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية في الإطار القانوني للانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.