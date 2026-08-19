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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الليبي وقائد القوات البرية يفتتحان النصب التذكاري للجيش الليبي بمصر

السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا
السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا
الديب أبوعلي

افتتح السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، والفريق أول محمد إبراهيم موسى، رئيس أركان القوات البرية الليبية، مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، النصب التذكاري للتأسيس الجيش الليبي، المقام في البقعة التي عسكر فيها المهاجرون السنوسيون الذين أخرجهم الاستعمار الإيطالي من ديارهم، بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة المصرية.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور عدد من قادة الجيش الليبي، إلى جانب وفد من رئاسة أركان القوات البرية الليبية، ووفدين عن وزارتي الدفاع والخارجية الليبيتين، إضافة إلى عدد كبير من أبناء الجالية الليبية في مصر، وذلك في إطار إحياء وتوثيق إحدى المحطات المهمة في تاريخ الحركة الوطنية الليبية.

ويوثق النصب التذكاري أنه في يوم الجمعة الخامس من رجب عام 1359هـ، الموافق 9 أغسطس 1940، رفع الأمير إدريس المهدي السنوسي، وسط المهاجرين السنوسيين، العلم السنوسي الأسود الذي تتوسطه صورة الهلال والنجمة.

قصة النصب التذكاري للجيش الليبي 

وجاءت هذه الواقعة عقب مرحلة طويلة من الكفاح ضد الاستعمار الإيطالي، تكللت باستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من التحرك العسكري والسياسي نحو تحرير ليبيا وإنهاء الوجود الاستعماري الإيطالي.

وبحسب النص التوثيقي للنصب، تحرك الجيش من هذه البقعة في نوفمبر 1940 للانضمام إلى الجيش الثامن البريطاني، والمشاركة في المعارك التي أسهمت في دحر الاستعمار الإيطالي من الأراضي الليبية.

وتواصلت المسيرة السياسية والعسكرية وصولا إلى قيام الدولة الليبية بقرار من هيئة الأمم المتحدة في نوفمبر 1951، قبل أن يعلن الملك إدريس الأول استقلال ليبيا رسميا في 24 ديسمبر 1951، الموافق 25 ربيع الأول 1371هـ.

وتجسد مراسم افتتاح النصب التذكاري أهمية الموقع باعتباره شاهدا على مرحلة مفصلية في تاريخ ليبيا، ارتبطت بالكفاح ضد الاستعمار الإيطالي، والتحولات السياسية والعسكرية التي سبقت إعلان استقلال الدولة الليبية.

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