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بزعم تحديث البيانات.. سقوط نصاب انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بزعم تحديث البيانات.. سقوط نصاب انتحل صفة موظف للنصب على عملاء البنوك

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.


 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وضُبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"4 شرائح خطوط هواتف محمولة لعدة شركات إتصالات مختلفة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه (14) واقعة آخرى بذات الأسلوب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية النصب والإحتيال بطاقات الدفع الإلكترونى

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