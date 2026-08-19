قائد القوات البرية الليبية يشارك في احتفالية افتتاح النصب التذكاري بمصر

شارك الفريق أول محمد إبراهيم موسى، رئيس أركان القوات البرية التابعة لقوات حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وعدد من قادة الجيش الليبي، في احتفالية النصب التذكاري المقام في البقعة التي عسكر فيها المهاجرون السنوسيون الذين أخرجهم الاستعمار الإيطالي من ديارهم، وذلك بموافقة الحكومة المصرية.

حضر الاحتفالية وفد من رئاسة أركان القوات البرية الليبية، إلى جانب وفدين عن وزارة الدفاع الليبية ووزارة الخارجية الليبية، في إطار إحياء وتوثيق إحدى المحطات المهمة في تاريخ الحركة الوطنية الليبية.

ويوثق النصب التذكاري أنه في يوم الجمعة الخامس من رجب عام 1359هـ، التاسع من أغسطس عام 1940، رفع الأمير إدريس المهدي السنوسي، في وسط المهاجرين السنوسيين، العلم السنوسي الأسود الذي تتوسطه صورة الهلال والنجمة.

النصب التذكاري للجيش الليبي

وتأتي هذه الواقعة بعد مرحلة من الكفاح ضد الاستعمار الإيطالي، تكللت باستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة من التحرك العسكري والسياسي نحو تحرير ليبيا وإنهاء الوجود الاستعماري الإيطالي.

وبحسب النص التوثيقي للنصب، تحرك الجيش من هذه البقعة في نوفمبر عام 1940 للانضمام إلى الجيش الثامن البريطاني، والمشاركة في المعارك التي أسهمت في زوال الاستعمار الإيطالي من الأراضي الليبية.

وتواصلت المسيرة السياسية وصولا إلى قيام الدولة الليبية بقرار من هيئة الأمم المتحدة في نوفمبر عام 1951، قبل أن يعلن الملك إدريس الأول استقلال ليبيا رسميا في 24 ديسمبر 1951، الموافق 25 ربيع الأول 1371هـ.

وتجسد الاحتفالية أهمية الموقع باعتباره شاهدا على مرحلة مفصلية من تاريخ ليبيا، ارتبطت بالكفاح ضد الاستعمار الإيطالي، وبالتحولات التي سبقت إعلان استقلال الدولة الليبية.