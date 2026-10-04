الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمدينة العلمين الجديدة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.



وجاء أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في السودان، وأكد الرئيس ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني الشقيق، والمتمسك بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدة مؤسساته الوطنية.

كما شدد على استمرار مصر في بذل جميع الجهود، على المستويين الإقليمي والدولي للدفع بالحل السياسي للأزمة وللمساهمة في إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، بما يتيح للسودان استعادة أمنه واستقراره والانطلاق نحو إعادة الإعمار والتنمية.

كما أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن تقديره العميق للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مؤكداً أنها تجسد خصوصية العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومثمناً ما تقدمه مصر من دعم سياسي وإنساني للسودان، فضلاً عن استضافتها الكريمة لأعداد كبيرة من السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم جراء الحرب.

كما شدد على أهمية عدم المساواة بين مؤسسات الدولة السودانية الشرعية وبين الميليشيات المتمردة أو الكيانات الموازية، مثمناً الموقف المصري الواضح والثابت في هذا الشأن.

