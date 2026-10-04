قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء تنقذ بصر طفل تعرض للسقوط ونزيف بالعينين
وزير الدولة الألماني قبل توجهه للقاهرة: مصر شريك استراتيجي وركيزة للاستقرار في المنطقة
العميد الشهيد إبراهيم الرفاعي.. أسطورة المجموعة 39 قتال
وزير الكهرباء يتفقد شبكات العاشر من رمضان ويوجه بمراجعة معدلات الاستهلاك
رغم الهدنة.. شهيد و15 مصابًا في تجدد الهجمات الإسرائيلية على غزة
شيخ الأزهر: تضافر الجهود ضرورة لتطوير المؤسسات التعليمية الأزهرية ومواكبة متطلبات العصر
"من سنتين بدمياط"|أول رد من التعليم على فيديو تطاول مدرس بألفاظ خارجة على طلابه بإحدى المدارس
شوبير يحذر من أزمات المنتخب ويطالب هاني أبو ريدة بالتدخل: مش هينفع نستمر كده
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني
«أبو العينين» يضع روشتة تطوير الصناعة: مجموعات عمل متخصصة وخطط لمواجهة المنافسة
الرئيس السيسي يستقبل البرهان في العلمين ويؤكد دعم مصر لوحدة السودان وسيادته
بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمدينة العلمين الجديدة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.


وجاء أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في السودان، وأكد الرئيس ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني الشقيق، والمتمسك بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدة مؤسساته الوطنية.

كما شدد على استمرار مصر في بذل جميع الجهود، على المستويين الإقليمي والدولي للدفع بالحل السياسي للأزمة وللمساهمة في إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، بما يتيح للسودان استعادة أمنه واستقراره والانطلاق نحو إعادة الإعمار والتنمية.

كما أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن تقديره العميق للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مؤكداً أنها تجسد خصوصية العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومثمناً ما تقدمه مصر من دعم سياسي وإنساني للسودان، فضلاً عن استضافتها الكريمة لأعداد كبيرة من السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم جراء الحرب. 

كما شدد على أهمية عدم المساواة بين مؤسسات الدولة السودانية الشرعية وبين الميليشيات المتمردة أو الكيانات الموازية، مثمناً الموقف المصري الواضح والثابت في هذا الشأن.
 

السودان السيسي العلمين عبد الفتاح البرهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

قراءة القرآن الكريم

أفضل سورة تقرأ قبل صلاة الفجر.. اجعلها بنية قضاء الحاجة

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

عبد الحميد معالي

مفاجآت مُثيرة في الحيثيات.. تفاصيل قضية المغربي عبد الحميد معالي مع الزمالك

ترشيحاتنا

طبيب اسنان

مشادة كلامية بين طبيب أسنان ومريض مسن تتصدر السوشيال: خليه يطلع بره

وزارة الصحة

وزارة الصحة تطلق حملة «هنتغير» لتعزيز بناء السلوكيات الإيجابية في المجتمع المدرسي

الرئيس السيسي والقس أندريه زكي

القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

بالصور

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا| كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟.. أضرار نفسية وجسدية قد تمتد لسنوات

بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟
بعد فيديو ضرب طفل بالعصا.. كيف يؤثر الضرب على الأطفال؟

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد