الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات التاريخية مع جنوب أفريقيا ونسعى للارتقاء بها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

وأكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والمتميزة مع جنوب أفريقيا، وحرصها على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وشدد السيسي على أهمية تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين، مع الترحيب بتشكيل مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

من جانبه، أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر في دعم العمل الأفريقي المشترك، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع مصر.

وأشاد رامافوزا باستضافة مصر للاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي، وحرصها على دعم جهود التكامل والتنمية في القارة.

كما وجه رئيس جنوب أفريقيا الدعوة إلى الرئيس السيسي لإجراء زيارة دولة إلى بلاده.

وتبادل الرئيسان الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أكدا أهمية دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يعزز قدرة القارة الأفريقية على توجيه مواردها نحو تحقيق التنمية المستدامة.