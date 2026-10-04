وزير الدولة الألماني قبل توجهه للقاهرة: مصر شريك استراتيجي وركيزة للاستقرار في المنطقة

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية فلوريان هان، اليوم الأحد، قبيل مغادرته متوجها إلى القاهرة، إن مصر تعد بالنسبة إلى ألمانيا شريكاً استراتيجياً محورياً وركيزة للاستقرار في منطقة تتسم حالياً بالصراعات والتوترات.

التواصل الوثيق مع القاهرة لا غنى عنه

وأضاف هان أن التواصل الوثيق والموثوق مع الشركاء لا غنى عنه في مثل هذه الأوقات، مشدداً على أن الأهمية السياسية لمصر ودورها في تحقيق السلام والأمن يمنحها مكانة خاصة في هذا السياق.

وأوضح أن التطورات الراهنة في المنطقة ستحتل مكانة مهمة في مباحثاته بالقاهرة، وسيتعلق الأمر على وجه الخصوص بكيفية المساهمة المشتركة في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

أمن البحر الأحمر وتأثير الأزمات عالمياً

وأشار وزير الدولة الألماني إلى أن التطورات في البحر الأحمر وأمن طرق الملاحة البحرية الدولية المهمة توضح مدى التأثير المباشر للأزمات الإقليمية على المستوى العالمي، مؤكداً أن ألمانيا تعتمد على الحوار والدبلوماسية والتعاون الوثيق مع شركاء مثل مصر لمواجهة هذه التحديات.

الأمن الغذائي وصادرات الحبوب الأوكرانية

ولفت هان إلى أن الأمن الغذائي العالمي سيكون أحد الموضوعات الرئيسية على جدول المباحثات، قائلاً: "لا تزال روسيا تختار مواصلة الحرب، ولهذا السبب تحديداً نود أن نؤكد مجدداً أن أوكرانيا مستعدة للتفاوض، وسيكون إحراز تقدم في صادرات الحبوب خطوة مهمة لأن هذه الصادرات تشتد الحاجة إليها ولا سيما في دول الجنوب العالمي".

شراكة تتجاوز إدارة الأزمات

وأكد الوزير الألماني أن ما يجمع البلدين يتجاوز بكثير التعاون في مواجهة الأزمات، موضحاً أن العلاقات وثيقة ومتنوعة سياسياً واقتصادياً وفي مجالات العلوم والتعليم والثقافة.

وقال: "يسعدني بشكل خاص أن أكون في القاهرة بمناسبة يوم الوحدة الألمانية وأن أحتفل بهذا اليوم مع شركائنا وأصدقائنا المصريين".

الجامعة الألمانية نموذج للتعاون المثمر

وأضاف هان أن الروابط الوثيقة بين البلدين تنعكس أيضاً في التبادل الأكاديمي والمجتمعي المكثف، معرباً عن تطلعه للمشاركة في حفل تخرج بالجامعة الألمانية بالقاهرة، التي وصفها بأنها نموذج للصلة المثمرة بين البلدين.

واختتم تصريحاته بالقول إن زيارته إلى القاهرة ستتيح مواصلة الحوار الوثيق حول التحديات السياسية الملحة في عصرنا، وفي الوقت نفسه تعزيز شراكة ألمانية-مصرية متنوعة وذات تاريخ طويل.