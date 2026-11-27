حرص عدد من نجوم كرة القدم على تقديم واجب العزاء ونعي ضحايا حادث الحريق الذي شهدته منطقة دائري الوراق، معربين عن حزنهم الشديد ومواساتهم لأسر الضحايا.

ونعى علي معلول، لاعب الأهلي السابق، ضحايا الحادث عبر حسابه على موقع إنستجرام، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لأسر ضحايا حريق دائري الوراق، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم ويكتب الشفاء العاجل لكل المصابين».

كما تقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بخالص التعازي في ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتقبلهم من الشهداء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

كما نعى الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، ضحايا حريق دائري الوراق عبر حسابه على موقع إنستجرام، معربًا عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا.