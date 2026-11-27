عاد اسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إلى دائرة الترشيحات لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر مجددًا، في ظل التحركات الجارية داخل النادي لحسم ملف المدير الفني الجديد، وسط حديث عن صعوبات قد تعرقل عودة المدرب السويسري إلى القلعة الحمراء.

وشهدت الساعات الأخيرة تجدد الحديث عن إمكانية عودة كولر، بعدما طرح عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي اسمه باعتباره أحد الخيارات المطروحة لقيادة الفريق، مستندين إلى تجربته السابقة والنتائج التي حققها خلال فترة توليه المسؤولية.

5 أعضاء بمجلس إدارة الأهلي يطالبون بعودة كولر

وكشفت تقارير، عن وجود تحركات داخل مجلس إدارة الأهلي للمطالبة بإعادة مارسيل كولر إلى منصب المدير الفني، حيث إن خمسة أعضاء بالمجلس، يتقدمهم محمد الدماطي، يتمسكون بعودة المدرب السويسري.

وأشارت إلى أن الأعضاء الخمسة نقلوا رغبتهم إلى ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، في ظل قناعتهم بإمكانية الاستعانة بكولر مجددًا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

كولر يرحب مبدئيًا بالعودة إلى الأهلي

وفي تطور آخر، كشف تقرير نشره موقع Africa Soccer يوم 24 نوفمبر 2026، أن أحد الشخصيات البارزة داخل مجلس إدارة الأهلي تواصل مع مارسيل كولر لاستطلاع موقفه من العودة إلى القاهرة.

وأوضح التقرير أن المدرب السويسري أبدى ترحيبًا مبدئيًا بفكرة العودة إلى الأهلي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى عدم بدء مفاوضات رسمية أو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توليه المسؤولية.

ما الذي يعطل عودة مارسيل كولر؟

وقالت صحيفة بليك السويسرية، إن كولر وضع شروطا لعودته للاهلي من بينها عقد لمدة عامين مع حصوله على قيمة عقده بالكامل في حالة إقالته، كما اشترط تحديد ميزانية للصفقات مع منحه اختيار اللاعبين دون تدخل من الإدارة.

وأشارت الصحيفة أن كولر طلب من الاهلي استئذان نادي زيوريخ السويسري للحصول على موافقته على تدريب الفريق.

ورغم تجدد الحديث عن عودة المدرب السويسري، فإن الملف لا يزال مرتبطًا بعدد من التفاصيل التي تحتاج إلى الحسم قبل اتخاذ قرار نهائي، خاصة في ظل وجود أكثر من اسم مطروح على طاولة إدارة الأهلي.

وتظل مسألة الاتفاق على المشروع الفني وشروط التعاقد من الملفات التي تحتاج إلى مناقشة بين الطرفين، دون وجود تفاصيل منشورة وموثقة حتى الآن عن شروط مالية أو فنية محددة طلبها كولر للعودة.

تجربة كولر السابقة مع الأهلي

ويمتلك مارسيل كولر تجربة ناجحة مع النادي الأهلي، بعدما تولى تدريب الفريق في سبتمبر 2022، ونجح خلال فترة قيادته في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين عامي 2023 و2024.

ورحل المدرب السويسري عن الأهلي في أبريل 2025، عقب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، قبل أن ينهي النادي علاقته التعاقدية معه بالتراضي في يوليو من العام نفسه.

وتبقى عودة مارسيل كولر إلى الأهلي أحد الملفات المطروحة على طاولة الإدارة، في انتظار تطورات التواصل بين الطرفين، وحسم مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق يعيد المدرب السويسري إلى قيادة الفريق الأحمر من جديد.