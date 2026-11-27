سلطت الصحف التركيه الضوء على تالق النجم المصري محمد صلاح عقب قيادته لطرابزون لتحقيق الفوز امام سسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأكدت صحيفة «فاناتيك» التركية أن محمد صلاح كان له دور كبير في فوز طرابزون امام سسكا صوفيا

ووصف التقرير هدف صلاح بأنه «هدف كلاسيكي» بعدما تحرك بذكاء خلف دفاع سسكا صوفيا

كما اكدت صحيفة «سوزجو» أن محمد صلاح يواصل حمل طرابزون سبور على كتفيه مشدده انه لعب دور محوري في قلب تأخر الفريق إلى انتصار

كما أكدت صحيفة «هابرتورك» ان محمد صلاح هو كلمه السر في فوز طرابزون مشدده انه اعاد الحياه مره اخرى للفريق