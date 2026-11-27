كشف طارق رمضان، وكيل اللاعب عبدالله جمعة، عن كواليس رحيل موكله عن نادي الزمالك، وحقيقة تلقيه اتصالات من النادي الأهلي قبل تجديد عقده مع القلعة البيضاء، كما تحدث عن الأزمة النفسية التي تعرض لها اللاعب عقب الاستغناء عن خدماته، وتفاصيل مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وقال طارق رمضان، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن عبدالله جمعة تعرض لصدمة نفسية كبيرة بعد قرار الزمالك الاستغناء عن خدماته، خاصة أنه جدد عقده مع النادي رغم تلقيه اتصالات من الأهلي قبل التجديد.

وأوضح أن الزمالك استغنى عن اللاعب قبل 48 ساعة فقط من غلق باب الانتقالات، وهو ما كان له تأثير نفسي كبير عليه، ودفعه إلى رفض العودة لممارسة كرة القدم لفترة طويلة، قبل أن ينضم بعد ذلك إلى صفوف فريق لافيينا.

وفيما يتعلق بأزمة المستحقات المالية، أكد وكيل عبدالله جمعة أن مستحقات اللاعب لدى الزمالك تبلغ 14 مليون جنيه، مشيرًا إلى صدور حكم لصالح موكله بأقل من 7 ملايين جنيه.

وأضاف أن فريق الدفاع تقدم باستئناف على الحكم الصادر، مع وجود احتمالية لتصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية، خاصة في ظل عدم تواصل مسؤولي الزمالك معهم حتى الآن للوصول إلى تسوية بشأن مستحقات اللاعب وإنهاء الأزمة بشكل ودي.

وتأتي تصريحات وكيل عبدالله جمعة لتسلط الضوء مجددًا على أزمة مستحقات اللاعب لدى الزمالك، في ظل استمرار الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقه المالية.