أشاد الناقد الرياضي فتحي سند باللفتة الإنسانية لجماهير النادي الإفريقي التونسي، التي حضرت إلى مصر لمساندة فريقها في مباراة الزمالك، وحرصت على التبرع بالدم لمصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، في مشهد يعكس عمق العلاقات والمحبة بين الشعبين المصري والتونسي.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شكرا.. لا تكفي جماهير الإفريقي التونسي التي رافقت فريقها لمباراة الزمالك.. هذه الجماهير العظيمة بادرت بالتبرع بالدم لمصابي كارثة الوراق.. انتشر الأشقاء التوانسة بين مستشفى إمبابة والقصر العيني ومراكز التبرع».

وأضاف: «شكرا لحبايبنا التوانسة، وللاتحاد الكرة التونسي.. لفتة ليست غريبة لشعب محب لمصر والمصريين، وكم أتمنى أن تنال جماهير الإفريقي، وهي الأكبر في تونس، كل الترحيب والتقدير والاحترام».

وجاءت هذه المبادرة الإنسانية من جماهير الإفريقي التونسي في أعقاب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، بعدما تحولت أجواء المنافسة الرياضية إلى مشهد تضامن إنساني، قدم خلاله الأشقاء التونسيون الدعم للمصابين وأسر الضحايا.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، وبيان مدى المسؤولية الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ ما أصدرته من قرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الحادث.