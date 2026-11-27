أعلن نادي بيراميدز تفاصيل البرنامج الإعلامي والفني للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام المغرب الفاسي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد المؤتمر الصحفي للكرواتي موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الدفاع الجوي، للحديث عن استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة، ورؤيته الفنية للمواجهة، إلى جانب الإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام بشأن طموحات الفريق في البطولة الأفريقية.

موعد مؤتمر المغرب الفاسي

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق المغرب الفاسي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لمدرب بيراميدز بنصف ساعة، في إطار الترتيبات الإعلامية التي تسبق المواجهة بين الفريقين.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جانب الفريقين، في ظل أهمية تحقيق نتيجة إيجابية خلال مشوارهما في منافسات دوري أبطال أفريقيا، ورغبة كل طرف في الظهور بصورة قوية وتحقيق أهدافه من اللقاء.

موعد المران الختامي لبيراميدز

وفي سياق متصل، يخوض فريق بيراميدز مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة المغرب الفاسي، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي رقم 2 باستاد الدفاع الجوي.

ويأتي المران الأخير لوضع اللمسات الفنية والتكتيكية النهائية على خطة اللعب، والاستقرار على العناصر التي سيعتمد عليها الجهاز الفني خلال المباراة، إلى جانب الاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل المواجهة الأفريقية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات الأخيرة تركيزًا كبيرًا داخل معسكر بيراميدز، من أجل الاستعداد بأفضل صورة ممكنة للمباراة وتحقيق نتيجة إيجابية في مشوار الفريق بالبطولة القارية