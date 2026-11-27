أُجلي العاملون في مصفاة أمواي الفنزويلية، اليوم الخميس، بسبب حريق اندلع في خندق يحتوي على منتجات نفطية متبقية، إلا أن النيران أُخمدت دون تسجيل إصابات، وفقًا لما أفاد به خمسة عاملين في شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA).

مصفاة أمواي الفنزويلية



وقال أحد العاملين إن الحادث أدى إلى إغلاق مؤقت لوحدة التقطير رقم 1، وهي الوحدة الوحيدة التي تعمل حاليًا في مصفاة أمواي، أكبر مصافي النفط في البلاد، والتي تعد جزءًا من مركز باراجوانا للتكرير في شمال غرب فنزويلا.



وأكدت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA)، المالكة للمصفاة، في بيان، إخماد الحريق دون وقوع إصابات، مضيفة أن الحادث لم يؤثر على توزيع الوقود محليًا. ولم يتطرق البيان إلى وضع وحدة التقطير أو أسباب اندلاع الحريق.



وقال عامل آخر إن الحريق اندلع في خط أنابيب للنافثا، بعدما اشتعل الوقود المتسرب، ما أدى إلى احتراق شاحنة ومركبات أخرى.



وتتكرر الحرائق وانقطاع الكهرباء في مصافي شركة PDVSA، التي تعاني من تدهور شديد في حالتها الفنية وتعمل بطاقة أقل بكثير من قدرتها التشغيلية.



وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة أمواي 645 ألف برميل يوميًا، لكنها تعالج حاليًا 67 ألف برميل يوميًا فقط.