أصدرت إيران مقطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي يظهر فيه جنود وهم يفجرون مقار شركات كبرى، بينها أمازون ومايكروسوفت وشركة «سبيس إكس» التابعة للملياردير إيلون ماسك.

تحذير من إيران لأمريكا



ونُشر الفيديو، الذي تضمن أيضا تهديدات للحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وكالة مهر نيوز الإيرانية الرسمية.



وقال الراوي في الفيديو: لن نترك قتلة أطفالنا يفلتون من العقاب، بينما يظهر في المشاهد فريق من المسلحين ينفذ هجومه.



وأضاف التعليق الصوتي: لن نؤذي الشعب الأمريكي.



وتابع الفيديو: اعتبروا هذا تحذيرا، في حين تظهر مشاهد لمقار الشركات وهي تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة وتشتعل فيها النيران.



واتهم الفيديو الشركات المستهدفة بدعم الصراع العسكري في إيران، الذي بدأ في فبراير الماضي.



وقال الراوي: الشركات التي شاركت في الهجوم على إيران إما أن تدفع تعويضات وتندم، أو تواجه دمارا بالمستوى نفسه.



وأضاف: الندم أم الدمار؟ الخيار لكم يا أمريكا.



ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، الخميس، مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يتضمن تهديدات للحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، إلى جانب شركات مثل أمازون ومايكروسوفت و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك.



ويتضمن المنشور الذي نشرته وكالة مهر نيوز عبر تطبيق تيليجرام رسالة باللغة الفارسية تعبر عن غضب إيران إزاء قصف مدرسة ابتدائية إيرانية.



وجاء في الرسالة: تحذير شديد للشركات المتواطئة في الجرائم بحق الشعب الإيراني وأطفال ميناب الأبرياء.



وتعد ميناب موقع المدرسة التي خلص تحقيق عسكري أولي إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الضربة الصاروخية التي استهدفتها وأسفرت عن مقتل 175 شخصا، معظمهم من الأطفال.



وأضافت الرسالة: من أمازون إلى مايكروسوفت، لن تفلت الشركات التي تربطها تعاونات سرية مع الوحدات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية من المساءلة.