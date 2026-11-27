كشف الإعلامي أمير هشام عن توجه إدارة النادي الأهلي لتقييم أداء جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة، في ظل حالة الغضب من تراجع النتائج والمستوى، خاصة بعد الخسارة أمام بيراميدز.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن إدارة الأهلي ستخضع جميع اللاعبين لعملية تقييم شاملة، من أجل تحديد العناصر التي تقدم المطلوب منها، والأخرى التي تتحمل مسؤولية التقصير خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن رحيل الحسين عموتة، رغم عدم نجاحه في تقديم المستوى الفني المنتظر، وعدم ملاءمة أسلوبه وهويته الفنية للفريق، لا يعفي اللاعبين من مسؤولية التراجع، مؤكدًا أن هناك حالة من التقصير الواضح داخل صفوف الفريق.

وأوضح أن إدارة الأهلي أعلنت رفضها التام لأي حالة تقصير، وأن أي لاعب، مهما كانت أهميته أو مكانته داخل الفريق، سيكون معرضًا للرحيل خلال المرحلة المقبلة، حال عدم الالتزام وتقديم المستوى المطلوب.

وأشار إلى أن الأهلي سبق أن اتخذ قرارات تاريخية بالاستغناء عن أسماء بارزة، من بينها إبراهيم سعيد وأحمد صلاح حسني ورامي سعيد، وهو ما يعكس أن اسم اللاعب ومكانته لا يمثلان عائقًا أمام اتخاذ قرارات حاسمة.

وشدد أمير هشام على أن المرحلة الحالية ستشهد تعاملًا بمنتهى الجدية والقوة مع أي لاعب مقصر، مؤكدًا أن شعار إدارة الكرة في الأهلي حاليًا هو عدم وجود مكان للاعب لا يقدم أقصى ما لديه، أو يتعامل مع مهمته داخل الفريق باعتبارها مجرد وظيفة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المطلوب من جميع اللاعبين هو القتال داخل أرض الملعب، موضحًا أن إدارة النادي والجماهير لاحظوا تراجع المجهود المبذول من اللاعبين، حتى في ظل وجود مشكلات فنية تتعلق بالمدير الفني.

واستشهد أمير هشام بأن الأهلي خسر مباريات عديدة في فترات سابقة، لكنه كان يقدم خلالها أداءً جيدًا، ويهاجم ويصنع الفرص ويهدر الأهداف، على عكس مواجهة بيراميدز الأخيرة، التي لم يقدم خلالها الفريق المستوى المنتظر، ولم يظهر بالشكل الذي يتناسب مع اسم النادي وتاريخه.