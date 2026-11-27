كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات موقف أحمد خالد كباكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإمكانية استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل التغييرات الفنية الأخيرة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن أحمد خالد كباكا لم يحصل على فرصة المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم، وكانت لديه رغبة في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأضاف أن سامي قمصان، المدير الفني الجديد للأهلي، لديه رغبة في منح الفرصة للاعبين، خاصة العائدين من الإصابة، وهو ما قد يمنح كباكا فرصة جديدة لإثبات قدراته والحصول على فرصة المشاركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك عددًا من اللاعبين المرشحين للحصول على فرص أكبر مع الفريق، من بينهم محمد عبد الله، وعمر معوض، ومحمود صلاح، ومحمد رأفت.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد أن موقف كباكا من الرحيل عن الأهلي قد يتغير خلال الفترة المقبلة، في ظل احتمالية حصوله على فرصة للمشاركة وإثبات نفسه تحت قيادة سامي قمصان.