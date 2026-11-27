كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل الجلسة التي عقدها سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع اللاعبين، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن قمصان أكد للاعبين أنهم يمتلكون إمكانيات كبيرة، مشددًا على ثقته الكاملة في قدراتهم على تجاوز المرحلة الحالية.

وأضاف أن المدير الفني طالب اللاعبين بفتح صفحة جديدة، وتقديم رد فعل قوي داخل أرض الملعب، يتناسب مع قيمة النادي الأهلي وحجمه وجماهيريته، مع ضرورة بذل أقصى جهد واللعب بقوة من أجل تحقيق الانتصارات ومصالحة الجماهير.

واختتم بأن سامي قمصان يحظى بحب واحترام كبيرين من جانب لاعبي الأهلي، حيث تربطه علاقة جيدة بجميع أفراد الفريق، الذين يقدرونه ويحترمونه بشكل كبير.