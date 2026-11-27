أكد سيد معوض، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي إنبي، أن أزمة المارد الأحمر خلال الفترة الحالية لا تتعلق بالمدير الفني فقط، بل يتحمل اللاعبون أيضًا جزءًا من المسؤولية عن تراجع النتائج وخسارة البطولات.

وقال سيد معوض، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الأهلي قام بتغيير عدد من المدربين خلال الفترة الماضية، بينما استمر اللاعبون أنفسهم، دون حدوث تغيير حقيقي في النتائج، مشيرًا إلى أن الفريق يخسر البطولات بشكل متكرر.

وأضاف أن الأهلي واجه موقفًا مشابهًا في الماضي، واتجه وقتها إلى تغيير جلد الفريق والتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين، على رأسهم محمد أبو تريكة ومحمد بركات وآخرون.

وأشاد معوض ببيان الأهلي الأخير، خاصة ما تضمنه من استبعاد اللاعبين المقصرين ومنح الفرصة للعناصر الشابة، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل خطوة جيدة، لكن الأهم هو تنفيذها فعليًا على أرض الواقع.

وتحدث مدير الكرة بنادي إنبي عن فكرة وجود حالة غضب داخل غرفة ملابس الأهلي بسبب تفاوت الرواتب بين اللاعبين، موضحًا أنه حتى إذا كانت هناك حالة من عدم الرضا، فإن اللاعب يجب أن يركز داخل الملعب على تحقيق الفوز والدفاع عن قميص ناديه واسمه وجماهيره.

وأشار إلى أن تأثير الأزمات المالية أو الخلافات بشأن الرواتب قد يظهر قبل المباريات، لكن بمجرد انطلاق اللقاء يجب أن ينصب تركيز اللاعبين على الانتصار فقط.

وعن تولي سامي قمصان المسؤولية الفنية للأهلي، أكد معوض أن نجاح المدرب في تحقيق بعض الانتصارات وتحسن مستوى الفريق لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة.

وأوضح أن استمرار الفريق بالعناصر نفسها وتحقيق الفوز في مباراتين أو ثلاث لا يعني أن الأمور عادت إلى طبيعتها، محذرًا من الانخداع بالنتائج المؤقتة دون معالجة الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستوى الأهلي.