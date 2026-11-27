كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه من الاستمرار داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، في ظل الاتجاه لاتخاذ قرار نهائي بشأن اللاعب قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن أحمد رضا سيخوض تدريبات منفردة خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن التدريبات الجماعية للفريق، وفقًا للترتيبات التي وضعتها إدارة النادي لتحديد موقفه.

وأوضح أن اللاعب سيؤدي تدريبات فردية خلال الفترة الصباحية لمدة 15 يومًا، على أن يتم تقييم حالته وموقفه عقب انتهاء هذه الفترة، تمهيدًا لحسم مستقبله مع الفريق خلال انتقالات يناير.

وأشار المصدر إلى أن الاتجاه الأقرب داخل النادي الأهلي هو رحيل أحمد رضا عن صفوف الفريق عن طريق البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية، في إطار إعادة ترتيب قائمة الفريق وتحديد العناصر التي سيتم الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي يستعد لمواجهة أول أغسطس في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية

وفي سياق آخر، تلقى مسؤولو النادي الأهلي إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بشأن موعد مباراة الفريق أمام أول أغسطس الأنجولي، في افتتاح مشوار الأحمر بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة المباراة في السادسة مساء الأحد الموافق 29 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

كما حصل النادي الأهلي على الموافقة الأمنية النهائية بحضور 40 ألف مشجع للمباراة، في خطوة تمنح الفريق دعمًا جماهيريًا كبيرًا مع بداية مشواره في البطولة الأفريقية، التي يسعى خلالها لتحقيق انطلاقة قوية والمنافسة على اللقب.

طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الأهلي وأول أغسطس

من جانبه، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي، حيث أسندت لجنة الحكام المهمة إلى طاقم كاميروني بقيادة عبده عبدول مفيري حكمًا للساحة.

واختار الاتحاد الأفريقي الجابوني بيير أتشو لتولي مهمة حكم تقنية الفيديو «VAR»، بمساعدة الكاميرونية كارين فومو.

كما تقرر تعيين الليبي جمال سالم مراقبًا للمباراة، والمغربي يحيى حدقة لتقييم أداء الحكام، بينما يتولى الموريتاني محمد جودة مهمة منسق اللقاء.

ويواصل الأهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة، بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات