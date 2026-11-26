تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بتكثيف حملات رصد وإزالة مكامير الفحم العشوائية والمخالفة، والحد من مصادر التلوث البيئي، والاستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من الأدخنة والانبعاثات الناتجة عنها، وبمتابعة الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، وإشراف اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، نفذت المحافظة حملة مكبرة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.

جاءت الحملة برئاسة المهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وبمشاركة مسئولي إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ومديرية الزراعة، وشرطة البيئة والمسطحات، وأسفرت عن إزالة 3 مكامير فحم عشوائية، بواقع مكمورة بعزبة 2 بالبساتين، ومكمورتين بترعة حلاوة بالرياض، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 150 مترًا مربعًا.

كما رصدت الحملة تشغيل مكمورة فحم مطورة بالمخالفة للضوابط والاشتراطات البيئية، حيث تبين عدم تشغيل وحدة المعالجة الخاصة بها، وعلى الفور تم غلقها ووقف العمل بها لمدة 10 أيام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفي السياق ذاته، جارٍ التنسيق مع جهاز شئون البيئة بالمنصورة لإجراء القياسات البيئية اللازمة للمكامير المطورة، والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات المقررة، والتحقق من كفاءة تشغيل وحدات المعالجة وعدم استئناف العمل بها إلا بعد إجراء القياسات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية.

ووجّه محافظ دمياط باستمرار أعمال المرور الميداني والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات بيئية، والإزالة الفورية للمكامير العشوائية فور رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تأكيدًا على عدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة.