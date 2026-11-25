استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادرته 13 سفينة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها 23 سفينة.

وأوضحت هيئة ميناء دمياط- في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3821 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجا عدد 6873 شاحنة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 27711 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56251 طنًا.

كما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33655 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54967 طنا، بينما بلغت حركة الصادر و الوارد من الحاويات 53 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1131 حاوية مكافئة.