أصبح هاتف Honor 700 Pro متاحًا الآن للشراء عبر العديد من المواقع التجارية ليقدم إضافة قوية ومنافسة في فئة الهواتف الرائدة. ويجمع الهاتف بين الأداء الفائق والبطارية العملاقة بسعر يبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا، مع إمكانيات تصوير متقدمة وتصميم يضم شاشة خلفية مبتكرة.

السعر وخيارات التوافر

ويمكن للمستخدمين الاختيار بين نسختين للذاكرة العشوائية (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى سعتين للتخزين الداخلي هما 256 أو 512 جيجابايت.

هاتف Honor 700 Pro

الأداء والمعالج

ويعمل هاتف هونر 700 Pro بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 5 ثماني النواة، مدعومًا بمعالج رسوميات من نوع Adreno 829. تمنح هذه المواصفات، بجانب ذاكرة الوصول العشوائي التي تصل إلى 16 جيجابايت، سلاسة فائقة في تعدد المهام وتشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلةويصل الهاتف في سعته التخزينية إلى 512 جيجابايت ولا يدعم تركيب بطاقات الذاكرة الخارجية (microSD).

الشاشة والتصميم الخلفي

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة بدقة 2728 × 1264 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز لعرض فائق السلاسة. تعرض الشاشة 1.07 مليار لون وتغطي نطاق ألوان DCI-P3 بالكامل، مع سطوع HDR قياسي يصل إلى 5000 شمعة لرؤية واضحة تحت أشعة الشمس.

ويتميز تصميم الهاتف أيضًا بوجود شاشة خلفية ثانوية قياس 1.59 بوصة مدمجة داخل إطار الكاميرات. تتيح هذه الشاشة الصغيرة عرض الإشعارات والساعة، كما تعمل كشاشة معاينة حية تساعدك على التقاط صور سيلفي عالية الجودة باستخدام الكاميرات الخلفية.

عل الجانب الآخر يقدم الهاتف تجربة تصوير احترافية بفضل نظام الكاميرا الخلفية الثلاثية، والذي يتكون من:

• كاميرا رئيسية وبدقة 200 ميجابكسل مزودة بمثبت بصري ثنائي المحور.

• كاميرا تليفوتو : بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3x مع مثبت بصري ثنائي.

• كاميرا فائقة الاتساع: بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية عريضة تبلغ 112 درجة.

أما في الواجهة الأمامية، فيضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مخصصة للصور الشخصية ومكالمات الفيديو عالية الدقة.