أكد لي جيان، الرئيس التنفيذي لشركة "Honor"، أن الشركة تعمل على هاتف جديد قابل للطي بتصميم شاشة خالٍ تماماً من التجاعيد (Zero-Crease) ومن المقرر طرحه في مارس 2027، وذلك قبل يوم واحد من الكشف الرسمي عن هاتف "Mate X8".

تفاصيل هاتف Honor الجديد

أوضح تقرير تقني نشره موقع "Huawei Central" في 23 نوفمبر الجاري نقلاً عن منصة "Weibo"، أن لي جيان أشار إلى ريادة الشركة في تقنيات الشاشات القابلة للطي وعمر البطارية والقدرات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI)، بينما صرحت فانج فاي، رئيسة خط إنتاج "Honor"، بأن الجهاز الجديد قد طُوّر بالفعل.

ولفت التقرير إلى أن المنافسين يركزون حالياً على الشاشات الخالية من التجاعيد، حيث قدمت "OPPO" هاتف "Find N6" بخط طي شبه غير مرئي، وتعمل سامسونج على تقنية "CTG" لهاتف "Galaxy Z Fold 9"، بينما أشارت تشويقات "Huawei Mate X8" إلى شاشة قابلة للطي لا يشعر بها الإصبع.

موعد الإطلاق المحتمل وتفاصيل التصميم

وبحسب ما ذكره الموقع، يُرجح أن تستعرض "Honor" هذا الابتكار خلال مؤتمر الجوال العالمي "MWC" لعام 2027 قبل طرحه في السوق الصينية والأسواق الخارجية لاحقاً.

وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تكشف بعد ما إذا كان الهاتف سيأتي بحجم كبير تقليدي أم بتصميم عريض على غرار هواتف هواوي أو أبل أو سامسونج، مكتفية بالتلميح إلى جاهزية المفاجأة وقرب إطلاقها.