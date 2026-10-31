أخبار التكنولوجيا| سامسونج تطلق وحشها الفاخر القابل للطي Samsung W27.. هونر تفاجئ الأسواق بـ Honor X9e S ومواصفات قوية

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة هونر Honor، عن هاتفها الجديد Honor X9e S، الذي يستهدف الفئة المتوسطة، مع التركيز على تقديم عمر تشغيل طويل بفضل بطاريته الضخمة، إلى جانب مجموعة من المواصفات التي تشمل شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 6 Gen 4، ودعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Samsung W27، أحدث هواتفها الفاخرة القابلة للطي، والذي طورته بالتعاون مع شركة China Telecom ضمن سلسلة Heart to the World، مستهدفة فئتي رجال الأعمال والهواتف الفاخرة، مع تصميم ثنائي اللون ولمسات ذهبية، إلى جانب مواصفات تقنية متقدمة ودعم الاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية.

بدأت المشكلات التقنية تطفو على السطح مع وصول أول هاتف قابل للطي من آبل Apple، المعروف باسم آيفون ديو iPhone Duo، إلى أيدي المستخدمين الأوائل؛ إذ رصدت تقارير وتجارب أولية عددا من العيوب التي أثارت تساؤلات بشأن جودة تجربة الاستخدام، خاصة أن الهاتف يأتي بسعر مرتفع يبلغ 1999 دولارا أمريكيا.

تستعد شركة سامسونج لدخول مرحلة جديدة في سوق الأجهزة القابلة للطي، من خلال تطوير جهاز لوحي بشاشة ضخمة يصل قياسها إلى 17 بوصة، يمكن طيه ليتحول إلى جهاز أكثر إحكاما بشاشة قياسها 8 بوصات، وفقا لتسريب جديد كشف عنه أحد المطلعين على أخبار التكنولوجيا.

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق تحديث جديد لمنصة الذكاء الاصطناعي Gemini، يتيح للمستخدمين إنشاء المستندات وملفات PDF والعروض التقديمية وجداول البيانات والملفات البرمجية ومعاينتها وتعديلها مباشرة داخل المحادثات، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق أو الانتقال إلى برامج أخرى.