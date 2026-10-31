يوم الاثنين المقبل.. عزاء والد الملحن بلال سرور في مسجد الحصري بـ 6 أكتوير

أعلن الملحن بلال سرور تفاصيل استقبال العزاء في والده المهندس شريف محمد سرور، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، وجرى تشييع جثمانه ودفنه في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

وكشف بلال سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن العزاء سيقام يوم الاثنين المقبل الموافق 2 نوفمبر، بمسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً.

وكتب بلال: «عزاء والدي شريف محمد سرور يوم الاثنين القادم الموافق 2 نوفمبر من الساعة 6 للساعة 8 مساءً في مسجد الحصري مدينة 6 أكتوبر، ».

وكان الملحن قد أعلن وفاة والده في وقت سابق، ونعاه بكلمات مؤثرة عبر حسابه على «فيسبوك»، طالبًا من متابعيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرته وأهله الصبر والثبات.

وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي والدي المهندس شريف محمد سرور، دعواتكم بالرحمة ولينا ولأهله الصبر والثبات، هنصلي في مسجد الحصري بعد الظهر النهارده، والدفنة في مدافن طريق الفيوم».