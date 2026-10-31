خلي بالك من نفسك لأحمد السقا وياسمين عبدالعزيز يبدأ عرضه الرقمي 5 نوفمبر

يطرح فيلم «خلي بالك من نفسك»، بطولة أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، للانطلاق في أول عرض رقمي له يوم 5 نوفمبر المقبل، وذلك بعد طرحه بدور العرض السينمائية المصرية في يوليو الماضي، وتحقيقه إيرادات تجاوزت 80 مليون جنيه.

ويُعرض الفيلم عبر منصة «يانجو بلاي»، ويجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، من خلال شخصية «علاء البردويلي»، التي يجسدها أحمد السقا، وهو مذيع يقدم نصائح عاطفية عبر برنامجه، رغم أنه يعاني من الخوف من الارتباط، ويميل إلى إنهاء علاقاته لأسباب يراها بسيطة.

وتتبدل حياة علاء بعد تعرفه على «فريدة الشندويلي»، التي تقدم شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، إذ يعتقد في البداية أنها قد تكون شريكة حياته، لكنه يفاجأ بسر يقلب علاقتهما رأسًا على عقب، بعدما يكتشف أنها تعمل ضمن شبكة لتجارة السلاح، ليجد نفسه متورطًا في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية.

وتتصاعد الأحداث حين يحاول علاء إنهاء علاقته بفريدة بالطريقة التي اعتاد اتباعها في علاقاته السابقة، لكنها ترفض الانفصال عنه، وتقرر إجباره على الزواج منها مستغلة نفوذها، ليجد نفسه في مواجهة عالم مليء بالمخاطر والمطاردات.

أبطال فيلم «خلي بالك من نفسك»

ويشارك في بطولة الفيلم لبلبة ومحمد رضوان وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج سينرجي فيلم للمنتج تامر مرسي، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.